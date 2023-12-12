Общество 12 декабря 2023, 15:44 Тематический календарь с животными из Московского зоопарка создали в столице Госинспекция по недвижимости и Московский зоопарк выпустили новогодний календарь РИА «Новости»

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Госинспекция по недвижимости и Московский зоопарк создали новогодний календарь с изображением животных, объясняющих порядок в сфере земельно-имущественных отношений и основные нарушения в этой области. Об этом сообщили на официальном портале столичной мэрии.

«Наша коллаборация, спроецированная на животный мир, возникла неслучайно. В 2020 году инспекция стала опекуном одного из обитателей зоопарка — западносибирского филина», — рассказал глава ведомства Иван Бобров.

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Тематический календарь опубликовали в открытом доступе в электронном виде, чтобы любой желающий мог скачать и распечатать его.

Ранее жителям столицы предложили выбрать имя для детеныша панды из Московского зоопарка. Голосование началось на портале «Активный гражданин».