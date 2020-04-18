Тем, кто помогает, тоже нужна поддержка. Волонтерам в Подмосковье подарили средства защиты

На передовой во время пандемии коронавируса работают не только врачи. Каждый день рискуют и волонтеры, которые помогают людям в самоизоляции. Поэтому добровольцев в Подмосковье поддерживают, ведь чтобы делать добрые дела, им тоже нужна помощь.

Так, волонтерам Сергиева Посада, Королева, Пушкино и Красноармейска сегодня развезли средства защиты. В посылках и перчатки, и маски, и средства для дезинфекции.

«Они (волонтеры — прим. ред.) помогают тем, кому непросто в самоизоляции: приносят продукты, в аптеку ходят. Конечно, они должны быть так же, как и наши врачи, обеспечены всеми необходимыми средствами защиты, чтобы они, не дай Бог, сами не заболели», — сказал депутат Госдумы Сергей Пахомов, который как раз развез посылки со всем необходимым для волонтеров.

Добровольцам в Подмосковье помогли и с передвижением по региону во время пандемии. Для них ввели специальный тип цифрового пропуска. Он позволит им безнаказанно заниматься волонтерской деятельностью. Помимо основных личных данных, чтобы выйти на улицу и воспользоваться общественным транспортом, им нужно будет написать номер паспорта волонтера.

Сейчас в Подмосковье действует режим самоизоляции. Его ввели, чтобы сдержать распространение коронавируса в регионе. С 15 апреля в Московской области ввели электронные пропуска. Сейчас для поездок на личном и городском транспорте нужно получить специальный QR-код.

Московская область находится на втором месте по числу выявленных случаев коронавируса в России. По состоянию на 18 апреля было зафиксировано 3954 случая инфицирования в регионе. 126 пациентов успешно вылечились. 40 человек умерли от COVID-19.