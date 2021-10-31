Тело женщины на носилках принесли к зданию мэрии Тимашевска

Житель Тимашевска привез тело своей матери к зданию администрации города. Труп лежал на носилках и был накрыт белой материей. Свой поступок мужчина объяснил тем, что местный морг с 29 октября не хочет принять скончавшуюся.

Местные жители рассказали «Подъему», что городской морг открыл свой похоронный дом и туда принимают только тела, которые привезла конкретная фирма. А стоимость таких услуг в несколько раз выше, чем в других компаниях, которые занимаются вывозом тел.

Стоимость на другие услуги тоже сильно завышена. В частности, за копку могил в компании, которая сотрудничает с похоронным домом, просят 16 тысяч рублей. А у фирм-конкурентов эта услуга стоит в два раза меньше. За перевозку тела компания запросила с жителя Тимашевска семь тысяч рублей. Ему это оказалось не по карману, уточнило издание.

Источник фото: instagram.com/timahablog/

Глава Тимашевского района Андрей Палий заявил у себя в Instagram, что эта ситуация недопустима и аморальна.

«Вопросы к работе морга и ритуальных агентств есть. И здесь нужно наводить порядок, чтобы все было прозрачно — за какие услуги и сколько надо платить», — пояснил он.

По его словам, тело женщины морг все-таки принял. В понедельник, 1 ноября, будет продолжаться разбирательство с участием всех сторон конфликта.