Общество 28 декабря 2022, 16:19 Тело школьницы с вейпом обнаружили в Башкирии СК организовал проверку после смерти 15-летней девочки в Уфе

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В Уфе обнаружили тело 15-летней девочки без видимых телесных повреждений, сообщила пресс-служба СК по Башкирии. Следователи устанавливают обстоятельства гибели школьницы. По информации телеканала РЕН ТВ, возле тела также нашли вейп, а изо рта погибшей шла пена.

В ведомстве рассказали, что тело девочки обнаружили в подъезде ее дома на улице Ферина. Следователи организовали проверку, осмотрели место происшествия, начали опрашивать жильцов многоэтажки и назначили проведение ряда экспертиз.

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Источники РЕН ТВ сообщили, что погибшая лежала у порога своей квартиры на 12-м этаже здания. По предварительной информации, ее обнаружил сосед. У девочки при себе был вейп и курительная жидкость — вероятной причиной пены изо рта мог стать отек легких. Установлением причин смерти займутся специалисты.

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После курения электронной сигареты умер 15-летний подросток в Электрогорске. Мальчик потерял сознание, медики не сумели его спасти. После этого случая детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова назвала вейпы злом.