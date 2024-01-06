Общество 06 января 2024, 17:31 Тело шеф-редактора ГТРК «Кубань» обнаружили в частном доме в Краснодаре Шеф-редактор ГТРК «Кубань» Зоя Коновалова умерла в Краснодаре РИА «Новости»

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Руководитель интернет-группы ГТРК «Кубань» Зоя Коновалова скончалась в возрасте 48 лет. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Россия. Кубань | Новости».

«Зоя Львовна в Москве работала в печатных изданиях и PR-структурах, корреспондентом на радиостанциях „Маяк“ и „Юность“. <…> Последний год возглавляла нашу интернет-редакцию», — отметили ее коллеги.

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На Кубань Коновалова переехала в 2003 году, сначала работала корреспондентом, а затем редактором и ведущей «Вести.Кубань». Также журналистка вела эфиры на «Екатеринодаре», была руководителем новостной редакции на «Первом Радио».

Занимала должность главы дирекции информационного вещания «Кубань 24», а позже — новостной отдел портала «Юга. Ру». Работала главным редактором «Живой Кубани».

У Коноваловой остались сын и 15-летняя дочь. Коллеги выразили соболезнования всем родным и близким журналистки.

По данным «РБК-Кубань», тело Коноваловой обнаружили в частном доме на Офицерской улице в Краснодаре. По предварительной информации, причиной смерти стало отравление.