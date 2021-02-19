Тело пропавшего жителя ЯНАО нашли в районе промзоны

Следственный комитет ЯНАО возбудил уголовное дело по статье «Убийство» после смерти 33-летнего жителя города Муравленко. Тело нашли в районе городской промзоны. Об этом сообщила ОГТРК «Ямал-Регион» со ссылкой на пресс-службу окружного СК России.

По версии следствия, Виталий Б. вышел из своей квартиры днем 12 февраля и пропал. Полицейские, спасатели МЧС и участники поискового отряда «ЛизаАлерт» искали мужчину неделю. Установить местонахождение местного жителя удалось благодаря работающему мобильному. Поэтому поисковики искали пропавшего на конкретной территории с помощью специальных технологий. Тело нашли накануне вечером. Телесных повреждений не обнаружено, но окончательную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.