05 января 2023, 07:57
Тело последнего председателя Верховного совета РСФСР Хасбулатова доставили в Грозный
Родственник Хасбулатова сообщил, что тело политика доставили из Подмосковья в Грозный
Тело последнего председателя Верховного Совета РСФСР Руслана Хасбулатова привезли из Подмосковья в Грозный. Об этом сообщил родственник политика ТАСС.
Он обратил внимание, что траурные мероприятия будут проходить в столице Чеченской Республики.
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«После проведения всех необходимых религиозных обрядов его [Хасбулатова] похоронят в первой половине дня в родовом селе Толстой-Юрт», — рассказал родственник последнего председателя Верховного совета РСФСР.
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Руслан Хасбулатов скончался 3 января2023 года. Ему было 80 лет. Россияне запомнили его как бескомпромиссного политика и объективного ученого.
Хасбулатов был одним из самых ярых противников первого президента России Бориса Ельцина, он входил в число инициаторов конституционного кризиса 1993 года.
Глава Чечни Рамзан Кадыров счел кончину политика невосполнимой утратой.
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