Общество 05 января 2023, 07:57 Тело последнего председателя Верховного совета РСФСР Хасбулатова доставили в Грозный Родственник Хасбулатова сообщил, что тело политика доставили из Подмосковья в Грозный РИА «Новости»

Читать 360tv в

Тело последнего председателя Верховного Совета РСФСР Руслана Хасбулатова привезли из Подмосковья в Грозный. Об этом сообщил родственник политика ТАСС.

Он обратил внимание, что траурные мероприятия будут проходить в столице Чеченской Республики.

Реклама

«После проведения всех необходимых религиозных обрядов его [Хасбулатова] похоронят в первой половине дня в родовом селе Толстой-Юрт», — рассказал родственник последнего председателя Верховного совета РСФСР.

Реклама

Руслан Хасбулатов скончался 3 января2023 года. Ему было 80 лет. Россияне запомнили его как бескомпромиссного политика и объективного ученого.

Хасбулатов был одним из самых ярых противников первого президента России Бориса Ельцина, он входил в число инициаторов конституционного кризиса 1993 года.

Глава Чечни Рамзан Кадыров счел кончину политика невосполнимой утратой.