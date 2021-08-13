Тело погибшей пассажирки Ми-8 нашли в озере на Камчатке

Тело одной из погибших пассажирок нашли после крушения вертолета на Камчатке. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

«Установлено местоположение вертолета на дне озера на глубине 110 метров, также обнаружено тело одного из пассажиров. Рассматривается техническая возможность извлечения вертолета из воды», — сказали в СК.

В Следственном комитете добавили, что допросы потерпевших, работников компании «Витязь-Аэро», которые осуществляли помощь в навигации полета вертолета. Также допрошен директор организации «Турист», который организовал туристическую экскурсию.

Во время расследования выяснилось, что во время полета Ми-8, упавшего в озеро, полет должен был совершить еще один вертолет. Однако пилоты не стали осуществлять посадку и вернулись в зону вылета. Пилоты и пассажиры этого вертолета также будут допрошены, чтобы получить необходимые данные для восстановления картины произошедшего.

В четверг, 12 августа, вертолет Ми-8, на борту которого находились 13 пассажиров и три члена экипажа, упал в Курильское озеро на Камчатке. Выжили восемь человек.