Общество 30 июля 2023, 13:42 Тело погибшего мужа певицы Натали нашли на козырьке дома в Москве Baza: тело 53-летнего продюсера Рудина обнаружили на козырьке дома на Беломорской улице Pxhere

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В Москве скончался муж певицы Натали – музыкальный продюсер Александр Рудин. Его тело нашли на козырьке дома на Беломорской улице, написал Telegram-канал Baza.

При этом еще недавно мужчина чувствовал себя нормально. На проблемы со здоровьем не жаловался, писали СМИ. Вредных привычек у него не было.

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Супруга Рудина Наталья рассказала, что у мужа все же были проблемы со здоровьем. Он не мог справиться с последствиями ковида. Рудин два года боролся с недугом, сообщала она.

Гибель мужчины стала большим ударом для семьи, ведь всего две недели назад скончался отец Александра. Все тяжело переживали потерю.

Похороны Рудина пройдут Дзержинске Нижегородской области — родном городе погибшего.

В браке Александр и Наталья прожили более 30 лет. Пара поженилась, когда девушке было всего 17 лет. Они познакомились на музыкальном фестивале, где будущая певица выступала.