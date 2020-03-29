Тело подростка обнаружили на пляже «Гренада» в Лазаревском районе Сочи. Предположительно, это может быть один из двух школьников, которых смыло штормом 25 февраля.

Об этом сайт kp.ru сообщил со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Его вынесло на берег одного из пляжей. Предположительно, это погибший 14-летний юноша. Тело мальчика обнаружено без рук», — сообщил он.

Издание отметило, что родителям школьника рассказали об обнаружении тела. Однако официального подтверждения того, что на пляже обнаружили тело одного из мальчиков, пока не было.

Школьников смыло штормом 25 февраля. Ребята переходили устье реки Псезуапсе там, где она впадает в Черное море. По словам очевидцев, один из-подростков зашел в воду по грудь, но поскользнулся и упал. Двухметровая волна отнесла его на двадцать метров от берега. Мальчика, который пытался спасти своего друга, смыло волной вслед за ним.

Тела школьников не могли найти больше месяца. Их искали не только в воде, но и на берегу — участвовали более 250 человек, а также спецтехника. Поиски продолжались две недели, но не увенчались успехом. За это время спасатели обыскали почти 1,5 тысячи километров береговой линии и свыше 2,5 тысячи квадратных километров акватории моря вертолетами.