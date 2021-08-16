Тело еще одного погибшего при крушении Ми-8 на Камчатке подняли со дна озера

Тело пятого туриста, погибшего при крушении вертолета Ми-8 на Камчатке, подняли со дна Курильского озера. Об этом рассказали в МЧС региона.

«16 августа в ходе поисковых работ с помощью глубоководных аппаратов министерства обороны и водолазов главного управления МЧС России по Камчатскому краю со дна Курильского озера было извлечено пятое тело», — сказали в МЧС.

До этого спасатели смогли поднять тела еще четверых погибших, троих из них в субботу, четвертого в воскресенье, написало РИА «Новости».

Трагедия с вертолетом компании «Витязь-Аэро» произошла в четверг, 12 августа, в южной части Камчатки. Воздушное судно, на борту которого были туристы из Москвы и Петербурга, рухнуло в Курильское озеро.

На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров. Восемь человек смогли выжить, все они выплыли с глубины примерно девять метров. Их спасло то, что они находились ближе к хвосту вертолета, и именно там от удара образовалось отверстие. Четверым выжившим не понадобилась помощь медиков. Еще двое членов экипажа находятся в реанимации.

Причины крушения остаются неизвестными. Вертолет перед вылетом проходил техосмотр и был исправным. Одна из версий — сложные погодные условия: Ми-8 заходил на посадку в густом тумане.