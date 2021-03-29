Тело актера Хабарова из «Глухаря» нашли через месяц после смерти

Российский актер Всеволод Хабаров умер у себя в квартире. Его тело нашли спустя месяц после смерти. Об этом сообщила Лариса Бравицкая на своей странице в Facebook.

Она отметила, что видела Хабарова несколько лет назад на встрече выпускников. По ее словам, он был в подавленном состоянии.

«Последний раз мы виделись несколько лет назад, на встрече однокурсников. Всегда аккуратный, до педантичности, элегантный, модный, в ту, последнюю нашу встречу, он был смущенным, без привычного хабаровского лоска. После смерти Андрея [Ростоцкого], у Севы наступили тяжелые времена, он бедствовал, подрабатывал где-то охранником, иногда появлялся на экране в эпизодах. Вчера я узнала, что Севы не стало», — написала Бравицкая.

Она отметила, что тело Хабарова нашли в квартире, где оно пролежало больше месяца. Актриса уточнила, что умерший актер дружил с Андреем Ростоцким, который погиб в 2002 году. По ее словам, потеря близкого друга стала для Хабарова ударом.

Всеволод Хабаров родился в 1953 году. Он окончил ВТУ имени Щепкина при Малом театре. Актер играл в кино и театре и преподавал. Известен ролями в сериалах «Глухарь», «Кулагин и партнеры» и в фильмах «Первая конная» и «Зверобой».