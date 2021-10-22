Тело 17-го погибшего извлекли из-под обломков завода под Рязанью

В Рязанской области извлекли тело 17-го погибшего под завалами разрушенного порохового завода. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Тело 17-го погибшего извлечено из-под завалов цеха. Поисково-спасательные работы на месте взрыва завершены, людей под завалами больше нет», — сказал источник.

Он также уточнил, что поисково-спасательные работы в поселке Лесной в Рязанской области, где произошел взрыв в цехе предприятия по утилизации боеприпасов, завершены. Больше под завалами никого нет.

Пожар и взрыв на заводе произошел сегодня утром. Предварительной причиной считается нарушение технологического процесса в цехе по производству пороха. Возбуждено уголовное дело.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов ранее заявил, что семьям погибших при взрыве и пожаре на пороховом заводе под Рязанью выплатят по миллиону рублей. Понедельник, 25 октября, в регионе объявили днем траура по погибшим при взрыве на заводе. Развлекательные мероприятия отменят, внесут изменения в сетку радио- и телевещания.