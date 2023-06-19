Общество 19 июня 2023, 12:31 Телезрителям рассказали, как сделать безалкогольный коктейль «Вишневый закат» на квасе «Семейный секрет. Смородина-мята»

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Освежающий безалкогольный коктейль «Вишневый закат» можно приготовить на белом квасе «Семейный секрет. Смородина-мята». Рецепт яркого летнего напитка показали в программе «Внимание! Еда!».

«Семейный секрет. Смородина-мята» — это душистый квас с соком деревенских ягод черной смородины, который придает кислинку и чудесный аромат. Мята дарит квасу легкую свежесть и неповторимый вкус. Напиток готовят по технологии двойного брожения, что делает его не только вкусным, но и полезным.

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Ингредиенты для безалкогольного коктейля «Вишневый закат»:

Квас «Семейный секрет. Смородина-мята», 200 миллилитров

Вишневый сок, 50 миллилитров

Апельсин, 1/3

Свежая мята для украшения.

Как готовить?

Напиток готовится очень быстро и легко. Для начала положите лед в высокий бокал, затем нарежьте апельсин вместе с цедрой на дольки. Их поместите ко льду и слегка раздавите, чтобы на дне появилось немного сока.

Затем долейте квас «Семейный секрет. Смородина-мята» и вишневый сок. Напитки отлично подружатся, а смородиновый сок в составе кваса «Семейный секрет» придаст «Вишневому закату» особый аромат летнего сада. В финале украсьте коктейль листьями мяты.

Ведущий программы «Внимание! Еда!» Максим Беспалов назвал напиток очень вкусным и бодрым. Он рекомендовал «Вишневый закат» всем, кто любит насыщенно-фруктовый вкус. По словам телеведущего, коктейль подойдет, например, чтобы запить блинчики. Приятного аппетита!

Зрителям программы «Внимание! Еда!» рассказывают о наиболее оригинальных и вкусных рецептах в новой рубрике «Готовим вместе с квасом „Семейный секрет“». В основе блюд лежит самый лучший и натуральный квас.

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