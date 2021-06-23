Тележурналиста Анатолия Лысенко проводили в последний путь в «Останкине»

Церемония прощания с тележурналистом, генеральным директором канала ОТР Анатолием Лысенко завершилась в телецентре «Останкино». Проститься с ним пришли десятки журналистов, общественные и государственные деятели.

Траурное мероприятие прошло в четвертой студии телецентра, где Лысенко запускал программу «Взгляд», сообщило РИА «Новости».

Среди тех, кто посетил церемонию, были коллеги легендарного журналиста, первый заместитель руководителя администрации президента Алексей Громов, замглавы Минцифры Бэлла Черкесова, сопредседатель центрального штаба ОНФ, президент Национальной медицинской палаты доктор Леонид Рошаль, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, секретарь Союза журналистов России Ашот Джазоян, президент Всемирной ассоциации русской прессы Виталий Игнатенко, один из создателей независимой телекомпании «ВИД» Александр Любимов, глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров и многие другие.

Лысенко скончался 20 июня в возрасте 84 лет после продолжительной болезни. Похороны тележурналиста состоятся сегодня на Троекуровском кладбище.

С 1987 года Лысенко руководил программой «Взгляд». Позже он предложил Владу Листьеву создать телеигру «Поле чудес». С 2002 года возглавлял Международную общественную организацию «Международная академия телевидения и радио». В 2012 году президент России Владимир Путин предложил ему стать генеральным директором «Общественного телевидения России».

Лысенко имел звания заслуженного деятеля искусств России, заслуженного журналиста России, лауреат Государственной премии СССР и премии правительства РФ.