Тележурналиста Анатолия Лысенко похоронят на Троекуровском кладбище

Генерального директора телеканала «ОТР» Анатолия Лысенко похоронят на Троекуровском кладбище. Прощальная служба пройдет 23 июня в Останкине.

«Похороны — [в среду] на Троекуровском кладбище», — сообщил РИА «Новости» заместитель гендиректора, исполнительный директор ОТР Игорь Найговзин.

Прощание пройдет в Останкине, начало в 11:00.

Знаменитый тележурналист Анатолий Лысенко умер 20 июня. Ему было 84 года.

Анатолий Лысенко с 1987 года руководил программой «Взгляд». Позже он предложил Владу Листьеву идею создания телеигры «Поле чудес». С 2002 года журналист возглавлял Международную общественную организацию «Международная академия телевидения и радио». В 2012 году президент России Владимир Путин предложил ему стать генеральным директором «Общественного телевидения России».

Лысенко имел звания заслуженного деятеля искусств России, заслуженного журналиста России, лауреат Государственной премии СССР и премии правительства РФ.

Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким тележурналиста.