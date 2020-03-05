Телевизор и домашние дела. Назван самый популярный досуг россиянок

Большинство россиянок следуют завету знаменитой советской книги «Домоводство». Женщины посвящают свое свободное время домашнему хозяйству и детям. Ну и телевизор иногда смотрят.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ, хозяйством, детьми и дачными делами на досуге занимаются 63% респонденток.

На втором месте по популярности — телевизор. Когда выдается свободная минутка, его смотрят 39% женщин. Третье место заняли книги — читать на отдыхе предпочитают 32% россиянок. Не прочь принять дома друзей или сходить в гости 31% опрошенных. 28% женщин тратят свое свободное время на личные увлечения.

Опросили специалисты на этот счет и мужчин, которые наблюдают, как женщины проводят свой досуг со стороны. Первые три позиции совпали. Про домашнее хозяйство заявили 72% представителей сильного пола, на втором месте — просмотр телевизора (26%), на третьем — чтение книг (19%).

ВЦИОМ провел этот всероссийский опрос 2 марта 2020 года. В нем приняли участие 1,6 тысячи граждан России старше 18 лет. Люди отвечали на вопросы по телефону. Специалисты звонили им как на сотовые, так и на стационарные. Максимальный размер ошибки для этого опроса не превышает 2,5%.