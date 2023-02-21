Общество 21 февраля 2023, 16:30 Телеведущий Владимир Соловьев призвал на деле показать, что Россия готова при необходимости применить весь свой арсенал

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России необходимо показать решимость и продемонстрировать Западу наличие стратегического ядерного оружия в рабочем состоянии. Такое мнение выразил российский журналист, телеведущий Владимир Соловьев, сообщило агентство SM.News.

По его словам, важно показать всему Западу, что Россия готова применить полный арсенал средств.

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«Чтобы ни у кого не было сомнений, что мы готовы применить весь арсенал средств, который прописан в нашей доктрине для защиты государства», — заявил журналист.

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Соловьев отметил, что для демонстрации такой решимости необходимо провести масштабные учения и вывести все стратегические силы на боевые позиции.