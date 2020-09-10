Телеведущий «Матч ТВ» сделал предложение возлюбленной в прямом эфире
Сергей Розанов, телеведущий, сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной Элеоноре Хабибулиной, ведущей российского телеканала «Матч ТВ», в прямом эфире. Об этом сообщил сайт Lenta.
Приятный сюрприз ждал телеведущию в утреннем эфире. По окончании выпуска Хабибулина как обычно передала слово ведущим в студии «Все на Матч!», но дальше все пошло не по обычному сценарию.
«Элеонора, тебя наверное очень сложно удивить какой-то новостью, потому что ты ведущая новостей, но все-таки мы попробуем. У нас для тебя есть новость, которую ты запомнишь на всю жизнь», — заявил ведущий Андрей Романов.
После этого в эфир ворвался молодой человек ведущей Сергей Розанов. Он во время прямого эфира на всю страну заявил, что любит ее и хочет, чтобы она стала его женой.
«Мы такие новости не готовили!» — отреагировала телеведущая «Матч ТВ».
Она расплакалась и согласилась выйти замуж за своего возлюбленного.