Телеведущий «Матч ТВ» сделал предложение возлюбленной в прямом эфире

Приятный сюрприз ждал телеведущию в утреннем эфире. По окончании выпуска Хабибулина как обычно передала слово ведущим в студии «Все на Матч!», но дальше все пошло не по обычному сценарию.

«Элеонора, тебя наверное очень сложно удивить какой-то новостью, потому что ты ведущая новостей, но все-таки мы попробуем. У нас для тебя есть новость, которую ты запомнишь на всю жизнь», — заявил ведущий Андрей Романов.

После этого в эфир ворвался молодой человек ведущей Сергей Розанов. Он во время прямого эфира на всю страну заявил, что любит ее и хочет, чтобы она стала его женой.

«Мы такие новости не готовили!» — отреагировала телеведущая «Матч ТВ».

Она расплакалась и согласилась выйти замуж за своего возлюбленного.