Общество 07 февраля 2023, 08:03 Телеведущий Продеус заявил, что герпес может вызвать болезнь Альцгеймера Врач-иммунолог Продеус назвал герпес одним из источников болезни Альцгеймера freepik

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Самый обычный герпес на губах может провоцировать болезнь Альцгеймера. Об этом в эфире программы «Жить здорово!» заявил врач-иммунолог и телеведущий Андрей Продеус.

По словам доктора, 97% людей являются носителями вируса, который вызывает герпес. Заболевание обычно проявляется в виде высыпаний на губах, когда у человека ослаблен иммунитет. Продеус отметил, что полностью избавиться от вируса невозможно.

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Однако опасность герпеса состоит не только в неприятных высыпаниях, сопровождающихся зудом, но вирус может вызвать и более серьезные заболевания, отметил врач.

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«Чем старше человек становится, тем более важен этот контроль. Почему? Потому что показано: чем чаще активируется герпес с возрастом, тем быстрее наступает болезнь Альцгеймера», — сказал Продеус.

Иммунолог подчеркнул, что герпес не стоит игнорировать. Он сказал, что при первых же высыпаниях необходимо остановить распространение.

Ранее в США вычислили уборщика, который заразил более 10 клиенток клиники герпесом. Как выяснилось, он забавлялся с бутылками из-под воды, позже аккуратно запечатывал. Женщины пили из этих бутылок воду. Как результат — у всех на губах выскакивал герпес.