Телеведущий Попов пожаловался, что его страницу заблокировали в Twitter

Телеведущий канала «Россия 1» Евгений Попов сообщил, что Тwitter заблокировал его страницу. Причина — публикация телефона и адреса общественной приемной.

«Американский Тwitter, вернее его политактив, выдумал причину для блокировки. Причиной якобы стала публикация данных моей общественной приемной. Телефон и адрес. Ау, Тwitter, не смешите москвичей! Тоже мне — русского Трампа нашли. Так и напишите — не нравится активная гражданская позиция кандидата в Государственную думу России», — написал Попов в своем Telegram-канале.

Источник фото: Telegram-канал Евгения Попова

Он отметил, что не нужно посягать на его гражданскую позицию и предвыборную кампанию. По его словам, за вмешательство в выборы другой страны американский сервис должен понеси ответственность.

Попова поддержал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. В своем Теlеgrаm он написал, что произошедшее — акт политической цензуры.

Евгений Попов — зарегистрированный кандидатов на выборы депутатов Госдумы по одному из московских избирательных округов. Выборы в Госдумы пройдут 17–19 сентября.