Общество 11 мая 2023, 13:00 Телеведущий Малоземов призвал беречь ноутбуки от котов из-за статического электричества

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Ноутбуки больше других приборов страдают от статического электричества. Об этом радиостанции Sputnik рассказал автор и ведущий программы «Чудо техники» на канале НТВ Сергей Малоземов.

Он отметил, что вывести из строя ноутбук может даже слишком наэлектризованный пушистый кот. А вот смартфоны меньше подвержены воздействию.

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«Нам кажется, что статическое электричество не имеет значения, но на самом деле там напряжение в десятки тысяч вольт, оно абсолютно реально может повредить гаджет. И хотя сила тока маленькая и заряд проскакивает быстро, этого может оказаться достаточно, чтобы испортить, например, процессор», — подчеркнул эксперт.

Сергей Малоземов добавил, что чаще всего ноутбуки страдают от синтетических пледов и других тканей. Он посоветовал стирать «стреляющие» вещи с антистатическими кондиционерами.

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