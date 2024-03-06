Общество 06 марта 2024, 12:05 Телеведущий Беляев посоветовал не ходить босиком в общественной бане из-за риска подхватить инфекцию

Читать 360tv в

Мастер пара и телеведущий Сергей Беляев предупредил о риске подхватить инфекцию в общественной бане. В беседе с Pravda.Ru он рассказал, как избежать такого исхода.

Эксперт посоветовал не ходить босиком в теплом и влажном помещении. Стоит взять с собой нескользящие тапочки.

Реклама

Специалист также рекомендовал отказаться от шампуня при посещении бани. Лучше использовать средства с бетулином — веществом, которое, по словам Беляева, продлевает жизнь, добавили «Известия».