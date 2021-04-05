Телеведущая в Грузии сказала, что Познеру 116 лет

Ведущая грузинского телеканала «Пирвели» заявила, что российский журналист Владимир Познер родился 116 лет назад. Она сказала об этом, комментируя недавний приезд Познера в Тбилиси, сообщило РИА «Новости».

Телеведущая заявила, что Познер, который, по ее словам, родился в 1905 году, видимо, ожидал, что может приезжать в Грузию, когда захочет, и его там будут «на цыпочках» обслуживать. Зрители в комментариях предположили, что ведущая, вероятно, спутала 87-летнего Познера с его тезкой и однофамильцем, Владимиром Соломоновичем Познером, который действительно был рожден в 1905 году.

Познер 31 марта приехал в Тбилиси, чтобы отметить свое 87-летие. На этом фоне в столице Грузии прошли выступления против журналиста. Митингующие требовали, чтобы Познер покинул страну, обвиняя его в том, что он не признает ее территориальной целостности. Участники протеста собрались у гостиницы, где остановился Познер, и закидали здание яйцами. Уже на следующий день журналист вернулся в Москву.

Познер ранее заявил, что несмотря на произошедшее, в будущем обязательно еще раз приедет в Грузию, где у него много друзей.