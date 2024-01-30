Общество 30 января 2024, 16:20 Телеведущая Страшнова: для создания своего бизнеса необходима экономическая подготовка

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Для открытия своего бизнеса и его успешного развития предпринимателю потребуется экономическая подготовка. Об этом сообщила телеведущая Наталья Страшнова в беседе с «ФедералПресс».

По ее словам, бизнес — это изначально цифры и подсчет, в противном случае дело превратится в благотворительность. Так, необходимо ориентироваться в трудных расчетах с поставщиками и налогах.

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«Прежде чем что-то построить и открыть, необходимо оценить свои возможности, силы, финансовые вложения и понимать, с кем пойдете вместе, я о партнерах», — отметила Страшнова.