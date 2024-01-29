Общество 29 января 2024, 17:43 Телеведущая Страшнова: детям необходимо давать свободу

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Чтобы привить детям самостоятельность и ответственность за свои поступки, родителям необходимо давать им в какой-то мере свободу. Об этом рассказала телеведущая, многодетная мать Наталья Страшнова в беседе с «ФедералПресс».

По ее словам, взрослым всегда очень сложно отпускать и проще сделать все самому, однако от такого поведения придется отказаться. Чем быстрее дети научатся самостоятельности, тем будут более адаптированы к жизни.

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«И я не говорю о том, что ребенка надо полностью отпустить. В любом случае изначально необходимо контролировать ситуацию, но чтобы он этого особо не замечал», — отметила Страшнова.