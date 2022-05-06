Телеведущая Сябитова назвала статистику сайтов знакомств заказной

Телеведущая Роза Сябитова прокомментировала статистику «Билайн», согласно которой люди стали активнее пользоваться сайтами и приложениями для знакомств. Об этом сообщил «Ридус».

Сябитова заявила, что эти данные не соответствуют действительности и проплачены самими сайтами и приложениями. По ее мнению, люди, наоборот, стали меньше ими пользоваться из-за снижения доходов.

«По всей видимости, у сайтов знакомств наступили тяжелые времена. Соответственно, нужно как-то привлечь внимание, и они придумали такой пиар-ход», — считает Сябитова.