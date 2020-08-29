Телеведущая Роза Сябитова попала в больницу

Телеведущая Роза Сябитова рассказала о своей госпитализации. Она находится в больнице с 28 августа.

«Со вчерашнего дня я в клинике. Надеюсь, не COVID. Чувствую себя нормально. Буду держать вас в курсе», — обратилась Сябитова к своим подписчикам в Instagram.

На видео в сторис она лежит на кровати в больнице. Сябитова записала кадры для подписчиков без макияжа и в домашней одежде.

Ранее Роза Сябитова высказалась о новой вакцине от коронавируса. По словам телеведущей, она за введение препарата, как и любой цивилизованный человек.

«Если есть заболевание, которое приводит вот к таким последствиям мирового масштаба, то необходимо лекарство, которое это все купирует», — заявила Роза Сябитова.

Также стало известно, что дочь телеведущей Ксения повторно вышла замуж. Молодожены устроили праздник в конце июля, хотя в то время в стране еще действовали строгие ограничения из-за эпидемии коронавируса. На вечеринку пригласили около 20 гостей. Это второй брак дочери Сябитовой. Ранее она была замужем за Андреем Снетковым.