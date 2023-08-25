Общество 25 августа 2023, 18:54 Телеведущая Роза Сябитова назвала неопытность партнеров причиной распада молодых браков

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Браки молодых людей зачастую распадаются из-за неопытности партнеров, которые не в силах распознавать свои чувства. Об этом сообщила телеведущая Роза Сябитова в беседе с «Газетой.Ru».

По ее словам, молодежь при вступлении в брак в основном ориентируется на мимолетные эмоции. Совместная жизнь со временем разочаровывает человека в его выборе, в результате чего молодые семьи разводятся.

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Сябитова отметила, что основой крепкого брака станут поддержка, внимание и забота, сообщила «Национальная служба новостей».