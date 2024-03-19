Общество 19 марта 2024, 15:13 Телеведущая Одинцова посоветовала отдыхать при первых признаках выгорания

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Чувство выгорания часто возникает у современных людей. Своими способами справиться с этим состоянием поделилась телеведущая Екатерина Одинцова, сообщило ИА «Время Н».

Она рассказала, что раньше при признаках выгорания пыталась перебарывать себя и заставлять. Однако такое насилие над собой не помогало решить проблему, а, напротив, усугубляло ее. Поэтому теперь телеведущая старается прислушиваться к себе и больше отдыхать.

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«Не надо лихорадочно никуда себя толкать. Увидев очертания возможной новой цели, успокойся и разреши себе набраться сил. Разреши себе не спешить! Выбрасывай все лишнее из ящиков и из расписания», — посоветовала она.

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