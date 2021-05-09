Телеведущая из Владивостока прервала ветерана ради губернатора. Зрители возмутились

Телеведущая «Общественного телевидения Приморья» Ольга Сомкина оборвала на полуслове ветерана Гарольда Кузнецова, отвечавшего на ее вопрос, когда рядом прошел губернатор Приморского края Олег Кожемяко. После этого журналистку засыпали оскорблениями в Сети, но на родном канале заступились за нее.

Журналистка общалась с ветераном во время прямого эфира. Когда участник войны отвечал на ее вопрос, Сомкина рассеяно смотрела по сторонам. Вскоре мимо прошел губернатор, поэтому ведущая не дала ветерану договорить и сразу же начала общаться с Кожемяко.

После этого в соцсетях многие интернет-пользователи оскорбили телеведущую и обвинили в неуважении к ветерану.

В то же время на телеканале заступились за журналистку.

«Работа в прямом эфире — это очень сложный и часто непредсказуемый процесс. Те из коллег, кто работал на прямых трансляциях, это прекрасно знают. Во время общения с ветераном Великой Отечественной войны, участником Парада Победы 1945 года всеми уважаемым Гарольдом Григорьевичем Кузнецовым произошел как раз один из таких моментов», — объяснили на «Общественном телевидении Приморья» в их Instagram.

Во время интервью в сторону ветерана шел губернатор, чтобы лично поздравить его с Днем Победы и пожать руку. Поэтому ведущей пришлось прервать разговор на некоторое время, после беседы с Кожемяко интервью продолжилось.

«Мы приносим извинения Гарольду Григорьевичу и всем ветеранами и телезрителям, если оскорбили их чувства. Надеемся, этот инцидент не испортит праздник», — добавили на телевидении.

Представители канала добавили, что вся команда ОТВ очень старалась сделать красивую прямую трансляцию, которая продолжится до 16:00.