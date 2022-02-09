Телеведущая Дана Борисова рассказала о своей пластической операции

Телеведущая Дана Борисова рассказала, зачем сделала липосакцию. Об этом сообщило РИА ФАН.

Она уточнила, что поправилась на девять килограмм из-за препаратов, которые ей назначили по состоянию здоровья.

«Измучилась от сидения на диетах, все анализы испортила… Короче, решила сделать себе такой предновогодний подарок», — заключила Борисова.

Она уточнила, что ей убирали лишний жир почти во всем теле, а потом с помощью липофилинга сделали коррекцию. На это она потратила около 600 тысяч рублей.