Общество 24 августа 2023, 17:03 Телесериал Fallout выйдет в 2024 году

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Постапокалиптический телесериал, основанный на серии видеоигр Fallout, выйдет в 2024 году. Об этом сообщил сайт «Ридус».

Премьера картины состоится на стриминговой платформе Prime Video, ее режиссерами станут Джонатан Нолан и Лиза Джой — создатели «Мира Дикого Запада» от HBO.

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Отмечается, что короткий промо-ролик шоу показали в рамках выставки Gamescom 2023. Судя по тизеру, действие сериала будет происходить в Лос-Анджелесе и Убежище 33.