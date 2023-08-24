24 августа 2023, 17:03
Телесериал Fallout выйдет в 2024 году
Постапокалиптический телесериал, основанный на серии видеоигр Fallout, выйдет в 2024 году. Об этом сообщил сайт «Ридус».
Премьера картины состоится на стриминговой платформе Prime Video, ее режиссерами станут Джонатан Нолан и Лиза Джой — создатели «Мира Дикого Запада» от HBO.
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Отмечается, что короткий промо-ролик шоу показали в рамках выставки Gamescom 2023. Судя по тизеру, действие сериала будет происходить в Лос-Анджелесе и Убежище 33.
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