Телепорт отремонтируют в Ноябрьске

В Ноябрьске намерены провести ремонт здания телепорта, которое является визитной карточкой города. Об этом сообщил «Ямал-Медиа».

«Такого телепорта нет больше нигде. А появилось у нас это уникальное здание благодаря Анатолию Леонидовичу Гольденбергу, которому сегодня исполнилось 85 лет», — рассказал мэр города Алексей Романов.

Отмечается, что Гольденберг немало сделал как для Ноябрьска, так и для всего Севера России в целом. Он стоял во главе строительных предприятий и был первым руководители телеагентства «МИГ».