Теленок с пятью лапами на берегу Байкала попал на видео

В Сети появились кадры с пятилапым теленком, замеченным на берегу Байкала. На ролике видно, как детеныш пьет из лужи вместе с коровой, пятая лапа свисает с его спины. Об этом написал сайт kp.ru.

Видео снял ветеринар Виталий Нагуслаев. Он признался, что специально для этого свернул на обочину. Вид теленка шокировал мужчину. Он отметил, что такое животное «в цирк отдать надо», и добавил, что именно в цирке когда-то давно видел корову с пятью лапами. Как ветеринар, Виталий предположил, что у будущего потомства теленка тоже могут возникнуть отклонения.

«Пятая конечность у коровы — случай хоть и неординарный, но не редкий. Скорее всего, произошел какой-то генетический сбой. Лишняя нога могла образоваться в утробе при сращивании двух эмбрионов», — отметил Виталий.

В 2018 году в Польше родился двухголовый теленок. Появление на свет теленка с таким же отклонением в Индии летом 2021 года местные жители почему-то восприняли как знак скорого окончания пандемии.