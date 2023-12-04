04 декабря 2023, 18:44
Телекритик Горбунов заявил, что певица Zivert хорошо себя проявит в качестве наставника шоу «Голос»
В этом году одним из наставников музыкального шоу «Голос» на Первом канале стане певица Zivert. Артистка хорошо себя проявит в этой роли, заявил телекритик Александр Горбунов в беседе с News.ru.
По словам эксперта, все композиции певицы несут людям правильный и нужный посыл, они могут поддержать любого зрителя. Артистка сможет привить своим подопечным правильные жизненные ориентиры, сообщила «Национальная служба новостей».
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«Она также будет внимательно выслушивать всех конкурсантов и принимать решение исходя из своей точки зрения», — отметил Горбунов.
Шоу Голос
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