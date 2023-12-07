07 декабря 2023, 16:55
Телекритик Горбунов: в России обсуждают съемки адаптаций корейских ток-шоу
Интерес к азиатской культуре со стороны россиян побудил популярные телеканалы к современному производству южнокорейских программ. Некоторые компании уже приступили к обсуждению процесса. Об этом рассказал телекритик Александр Горбунов в беседе с News.ru.
Специалист предположил, что российские каналы приобретут права на съемки адаптаций корейских ток-шоу.
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«Получится ли пристрастить зрителей к такому контенту, пока сказать сложно. Но статистика говорит о том, что популярность азиатских шоу и сериалов постепенно растет», — добавил эксперт.
По словам Горбунова, есть вероятность увидеть даже совместные проекты, созданные на территории РФ и Азии.
Южная Корея
Телевидение
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