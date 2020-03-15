Телеканалы решили отказаться от зрителей из-за коронавируса

Отказаться от студийных съемок с участием зрителей могут на «Первом канале» и на «России 1». Андрей Малахов и Елена Малышева готовы снимать свои программы без участия приглашенных зрителей.

Ведущая программы «Жить здорово» рассказала, что введение подобной меры сейчас внимательно рассматривают. Ее слова привело издание «Подъем». По словам Малышевой, окончательного решения по этому поводу пока нет. Сложно даже прогнозировать, что в итоге решит руководство.

Ранее ведущий «России 1» Владимир Соловьев рассказал, что его вечернее шоу прошло без участия зрителей. На такую меру пришлось пойти из-за распространения коронавируса. Без зрителей может остаться и шоу Андрея Малахова. Пока по этому поводу руководство не приняло никакого решения, но отказ от приглашенных зрителей всерьез рассматривают в администрации телеканала.

В Госдуме тем временем посоветовали россиянам с пользой проводить время на карантине. Например, повышать рождаемость. В Госдуме призвали россиян проводить время на карантине с пользой для семьи. Это шанс улучшить отношения с близкими, заявила зампред думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина.