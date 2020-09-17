Телеканалы прервали вещание ради экстренного сообщения в Москве. Видео

Сегодняшний эфир телеканала «Россия 24» прервался для того, чтобы оповестить зрителей о непогоде в Москве. В этот момент выступал мэр столицы Сергей Собянин, сообщило РИА «Новости».

Во время трансляции градоначальник рассказывал о вступлении столицы в отопительный сезон. Он также упомянул о возможном усилении ветра в столице до 26 метров в секунду.

«Ожидается сильный ветер», — проинформировал зрителей текст на синей фоновой заставке. Зрителям порекомендовали укрыться в капитальном здании, не прятаться под деревьями и шаткими конструкциями.

Ранее сообщалось, что Москву и Подмосковье накрыло сильным ливнем. Департамент транспорта Москвы предупредил жителей региона о том, что до конца дня ожидается гроза, сильный дождь, ливни, град, а также усиление ветра с порывами от 21 до 26 метров в секунду. Непогода стала причиной сильных пробок и разрушений.