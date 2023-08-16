Общество 16 августа 2023, 15:44 Телеканал «Звезда» провел круглый стол «Технологии в инфосфере» во время форума «Армия-2023»

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Телеканал «Звезда» провел круглый стол по теме «Технологии в инфосфере: идейно-ценностные аспекты глобального противостояния и безопасность на внутреннем контуре» во время форума «Армия-2023».

Как сообщил участник круглого стола, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин, несмотря на «информационные наперстки», России удастся выиграть информационную войну.

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«Внешние границы выстраиваются благодаря хорошо построенным внутренним границам», — сообщила во время выступления сенатор Маргарита Павлова.

Также на круглом столе обсудили сценарий суверенизации российского сегмента интернета. По словам участников форума, сейчас в стране идет активная работа по созданию и налаживанию собственных сервисов.