Общество 01 апреля 2024, 12:22 Телеканал «Звезда»: москвичам пообещали теплую неделю

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал о температуре воздуха на этой неделе в Москве и Московской области, значительно превышающей климатическую норму.

По словам синоптика, погода не будет соответствовать началу апреля.

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«Во вторник пик тепла — 19-21 градус выше нуля, по области до 22 градусов. Такая ситуация в высшей степени необычная», — сказал Вильфанд.

К концу недели воздушные массы сменят направление с севера Африки на юго-восточное, а столбики термометров поползут вниз на пять градусов, добавил он.