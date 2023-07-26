Общество 26 июля 2023, 12:41 Телеканал «Звезда»: археологи нашли голову статуи боспорского царя Фарнака на Крымском полуострове

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В античном городище Артезиан, недалеко от Керчи, археологи откопали голову статуи боспорского царя Фарнака. Об этом написал телеканал «Звезда».

Раскопки на данном участке начались еще 20 лет назад, но на некоторое время были заморожены. Их удалось восстановить лишь в прошлом году.

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Сейчас специалисты пытаются отыскать торс статуи правителя древнего причерноморского государства, который родился в 97-м году до нашей эры.