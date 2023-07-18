Общество 18 июля 2023, 18:32 Телеканал ТВ-3 оштрафовали на четыре миллиона рублей Телеканал ТВ-3 оштрафовали на четыре миллиона рублей за пропаганду ЛГБТ среди детей Freepik

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Мещанский районный суд Москвы признал телеканал ТВ-3 виновным в распространении среди несовершеннолетних ЛГБТ-пропаганды. Об этом сообщили в пресс-службе московских судов общей юрисдикции.

Телеканал обвинили в нарушении Кодекса об административных правонарушениях по части 2 статьи 6.21.2 — "Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения". О каком именно контенте идет речь, в пресс-службе не уточнили.

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В качестве наказания суд обязал телеканал, входящий в холдинг «Газпром-медиа», выплатить штраф в размере четырех миллионов рублей.

Ранее в июне за демонстрацию фильмов об ЛГБТ без возрастной маркировки 18+ оштрафовали онлайн-кинотеатр Start, в июле за такое же правонарушение оштрафовали онлайн-кинотеатры «Иви» и «Кинопоиск».