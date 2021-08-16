Телеканал «Царьград» рассказал о прекращении переговоров с Google о мировом соглашении

Учредитель телеканала «Царьград» Константин Малофеев сообщил о прекращении переговоров с корпорацией Google о мировом соглашении. Об этом написал «Царьград».

Сегодня, 16 августа, состоится повторное заседание в Арбитражном апелляционном суде в Москве. Судьи рассмотрят апелляцию Google на решение суда о полной разблокировке телеканала «Царьград» в YouTube, восстановлении видеоархива и миллиона подписчиков, а также компенсации за потерянную монетизацию.

В 2020 года Google, которой принадлежит YouTube, заблокировала канал «Царьград-ТВ» без всяких предупреждений. Позже юристы корпорации объяснили произошедшее тем, что Малофеев находится под санкциями США из-за конфликта на Украине. Телеканал подал иск против копании.

Google могут присудить выплату в пользу «Царьград-ТВ» в размере 100 000 рублей за каждый день неисполнения судебного решения.