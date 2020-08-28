Телеканал «Царьград» подал на Google в суд

Телеканал потребовал от Google восстановить доступ к аккаунту и признать отказ от соглашения на монетизацию размещаемого контента недействительным. Иск был зарегистрирован в суде накануне.

Ответчиками выступают российское представительство компании ООО «Гугл» и головное предприятие Google LLC, Google Ireland Limited.