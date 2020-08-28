Телеканал «Царьград» подал на Google в суд
«Царьград» подал в Арбитражный суд Москвы иск против компании Google из-за необоснованной блокировки аккаунта телеканала на YouTube в конце июля.
Телеканал потребовал от Google восстановить доступ к аккаунту и признать отказ от соглашения на монетизацию размещаемого контента недействительным. Иск был зарегистрирован в суде накануне.
Ответчиками выступают российское представительство компании ООО «Гугл» и головное предприятие Google LLC, Google Ireland Limited.