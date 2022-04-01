Телеканал «Царьград» направит полученную от Google компенсацию на поддержку военной операции России на Украине

Представители компании «Царьград» заявили, что получили от Gооglе неустойку за неисполнение решения суда о восстановлении аккаунта телеканала на YouTube и планируют направить деньги в поддержку специальной военной операции России на Украине. Ранее компания обращалась в суд.

По словам учредителя «Царьграда» Константина Малофеева, компания получила от Google один миллиард рублей за блокировку и планирует «с божьей помощью» снова обращаться в суд в случае дальнейших блокировок.

«Если Google продолжит игнорировать российское законодательство, то через год штраф будет измеряться в миллиардах долларов. Мы снова с божьей помощью взыщем с интернет-гиганта и этот штраф. <…> Изъятый сегодня миллиард „Царьград“ направит на поддержку специальной военной операции России по денацификации и демилитаризации Украины», — прокомментировал Малофеев.