Телеканал СТС перенес премьеру шоу с Моргенштерном после его слов про День Победы

Премьерный показ шоу «Русский ниндзя» на телеканале СТС отложили. Вести программу должны были рэпер Алишер Моргенштерн, блогер Ида Галич и капитан сборной России по регби Василий Артемьев.

Первый выпуск программы должен был выйти в эфир в минувшую среду, 27 октября. Но вместо шоу телеканал показал фильм «Дэдпул». Недовольные зрители начали задавать вопросы на сайте телеканала, когда начнется «Русский ниндзя»? В ответ пресс-служба сообщила о переносе премьеры проекта на ноябрь.

Источник фото: ctc.ru

«Произошли изменения в программной сетке телеканала. Проект перенесен на ноябрь. Точные даты сообщим позднее», — говорится в сообщении СТС. Уточнять, с чем связан перенос, телеканал не стал.

Соведущая Моргенштерна блогер Ида Галич разместила в Stories на своей странице в Instagram ролик с подписью, что у нее опустились руки из-за отмены премьеры шоу «Русский ниндзя».

Источник фото: instagram.com/galichid

Перенос шоу произошел на фоне скандала вокруг заявления Моргенштерна про День Победы. В интервью Ксении Собчак рэпер заявил, что не понимает смысла празднования и гигантских трат на проведение торжеств.

Словами исполнителя заинтересовались в Следственном комитете. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил проверить высказывание Моргенштерна. Сам рэпер извинился и заявил, что плохо сформулировал свою мысль. Также он отметил, что его речь показали не полностью.

Адвокат исполнителя Сергей Жорин заявил, что московский Музей Победы пригласил Моргенштерна на экскурсию, чтобы подробнее рассказать ему о том, почему 9 Мая в России — это важный праздник. Защитник отметил, что исполнитель принял приглашение и пообещал прийти.