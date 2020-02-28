Телеканал «Спас» удалил видео со скандальными высказываниями протоиерея Смирнова
Протоиерей сказал, что приказами городского или федерального начальства, которые противоречат вере нужно «пренебречь». Чтобы избежать конфликтов Димитрий Смирнов предложил проводить службы ночью, а не в дневное время.
«Чума останавливалась оттого, что люди начинали причащаться!» — сказал протоиерей Димитрий и добавил, что запреты на службы в храмах можно считать «началом конца» и признаком «совершенного безбожия».
Скандальный выпуск был размещен на сайте телеканала «Спас» и на YouTube-канале, но сейчас его нельзя увидеть ни там, ни там.
В некоторых регионах Италии закрыли храмы из-за вспышки коронавируса. По последним данным, в стране китайский вирус подхватили 650 человек, 17 из них погибли, 45 человек вылечены. Чтобы не допустить распространения коронавируса, в части регионов закрыли школы и университеты, отменили массовые мероприятия, футбольные матчи проходят без зрителей.