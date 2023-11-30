Общество 30 ноября 2023, 19:05 Телеканал «Санкт-Петербург»: уборочная техника и дворники не прекращают работу по расчистке снега в городе

Читать 360tv в

В Санкт-Петербурге дворники и техника продолжают работать в круглосуточном режиме, убирая последствия снегопада. Пересменка происходит на местах уборки, без заезда спецмашин в парк, написал телеканал «Санкт-Петербург».

Первым делом дорожные рабочие чистят городские магистрали, остановки общественного транспорта, выходы из метро, территорию у детских садов, школ, поликлиник. В пресс-службе Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга рассказали, что на утилизацию уже отправлено 31 тысячи кубометров снега.

Реклама

Для расчистки дорожек в парках используют соль и песок. В парковых зонах и скверах сейчас трудится 981 специалист.