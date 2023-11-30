30 ноября 2023, 19:05
Телеканал «Санкт-Петербург»: уборочная техника и дворники не прекращают работу по расчистке снега в городе
В Санкт-Петербурге дворники и техника продолжают работать в круглосуточном режиме, убирая последствия снегопада. Пересменка происходит на местах уборки, без заезда спецмашин в парк, написал телеканал «Санкт-Петербург».
Первым делом дорожные рабочие чистят городские магистрали, остановки общественного транспорта, выходы из метро, территорию у детских садов, школ, поликлиник. В пресс-службе Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга рассказали, что на утилизацию уже отправлено 31 тысячи кубометров снега.
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Для расчистки дорожек в парках используют соль и песок. В парковых зонах и скверах сейчас трудится 981 специалист.
Санкт-Петербург
Снегопад
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