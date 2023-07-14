Общество 14 июля 2023, 16:50 Телеканал «Санкт-Петербург»: реставрацию исторического здания Биржи планируют завершить в течение трех лет

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Гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский в разговоре с телеканалом «Санкт-Петербург» рассказал, что реставрацию исторического здания Биржи на Стрелке Васильевского острова планируют завершить в течение трех лет.

В разговоре с журналистами он подчеркнул, что Эрмитажу поручили задание не ради расширения, а для спасения «архитектурных шедевров Петербурга», написала Neva.Today.

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Для перехода на следующий этап реставрирования пока недостаточно финансирования, добавил Пиотровский.